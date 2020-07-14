2020-07-14T04:54:54+03:00
Общество

10 человек утонули в Иркутской области с начала июля

Спасатели отмечают рост числа трагедий на водоемах региона
Мария КНЯЗЕВА
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10 человек утонули в Иркутской области с начала июля10 человек утонули в Иркутской области с начала июляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Меньше, чем за половину июля в Иркутской области во время купания погибли 10 человек. Отмечается, что в большинстве случаев они решили искупаться в несанкционированных местах и в одиночестве. Четыре последних трагедии произошли на прошлой неделе.

«12 июля в вечернее время поступило сообщение от очевидца, заметившего человека, плывущего по реке Ие в районе улицы Будённого города Тулуна», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Мужчина находился в 300 метрах выше от моста, затем, подхваченный течением, скрылся под водой».

Были организованы поиски по берегам реки – безрезультатно, за работу примутся водолазы. 9 июля на берегу озера вблизи села Александровск Аларского района была найдены вещи 32-летнего жителя деревни. Его тело позже подняли со дна также водолазы.

Подобная история произошла 7 числа на реке Оке. Тело 25-летнего парня еще не найдено. 44-летний мужчина погиб 6 июля на реке Чуне, решив доплыть до одного из островков. Искали его несколько дней, нашли в 5 километрах ниже по течению.

Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное как избежать рисков?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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