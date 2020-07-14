2020-07-14T05:07:30+03:00
Происшествия

Браконьера, выловившего сетью хариуса, задержали в Иркутском районе

36-летнему рыбаку грозит до двух лет лишения свободы
Мария КНЯЗЕВА
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Браконьера, выловившего сетью хариуса, задержали в Иркутском районеБраконьера, выловившего сетью хариуса, задержали в Иркутском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Задержан с поличным. На реке Большая Иркутского водохранилища транспортные полицейские во время рейда обнаружили мужчину, ловившего сетью черного байкальского хариуса. По подсчетам специалистов, ущерб природе от такой рыбалки не меньше десяти тысяч рублей – 14 000.

«Рыба и орудия лова у мужчины были изъяты», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – «Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Максимальное наказание за такое преступление – два года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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