Браконьера, выловившего сетью хариуса, задержали в Иркутском районе
Задержан с поличным. На реке Большая Иркутского водохранилища транспортные полицейские во время рейда обнаружили мужчину, ловившего сетью черного байкальского хариуса. По подсчетам специалистов, ущерб природе от такой рыбалки не меньше десяти тысяч рублей – 14 000.
«Рыба и орудия лова у мужчины были изъяты», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – «Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Максимальное наказание за такое преступление – два года лишения свободы.
Читайте также:
Не знал, как выбраться из огненной ловушки: лесник спас олененка в сибирской тайге. Алексей Гнеушев из Бурятии вместе с коллегами помог животному найти дорогу из горящего леса [видео]
Лето без трагедий. У детей - каникулы. Нередко они остаются предоставленными сами себе. И здесь и кроется опасность. Какая? И самое главное как избежать рисков?
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU