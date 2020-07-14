25 тонн нелегального спирта изъяли полицейские в Иркутской области
Полицейские и бойцы СОБР Национальной гвардии накануне задержали 10 мужчин, выгружавших картонные коробки из большегруза в городе Вихоревка Иркутской области. В них были пятилитровые бутылки с этикетками «Этиловый спирт» без необходимых документов.
Как сообщают сотрудники МВД, образцы спиртосодержащей жидкости отправлены на исследование. Удалось установить и получателя 5 000 бутылок, всего – 25 тонн нелегальной продукции.
«Им оказался местный житель, причастный к незаконному обороту спиртосодержащей продукции», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Проверяется также причастность мужчины к незаконному производству «этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в особо крупном размере».
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