14 Июль 2020 2020-07-14T05:34:55+03:00

Еще 190 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Борьба с коронавирусом 14 июля в Иркутской области продолжается. Ежедневно в регионе увеличивается количество заразившихся COVID-19. За минувшие сутки такой диагноз подтвердился еще у 190 человек. Общее число случаев заражения в области с начала пандемии – 10 685.

«В больницах регионе находятся 1 436 пациентов диагнозом COVID-19 , 87 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Также 2 934 заболевших лечатся амбулаторно».

К счастью, из этих 10 685 случаев заражения более 57% уже выздоровели. Вылечили 6 166 человек, только за минувшие сутки из медучреждений выписали 143 пациента.

Есть и плохие новости. Утром 14 июля стало известно о кончине еще четырех пациентов. Причиной смерти троих стал коронавирус, еще одного – иные заболевания. Общее число жертв пандемии в регионе - 149: из их 83 скончались из-за коронавируса, еще 66 заразившихся от других тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU