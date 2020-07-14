14 Июль 2020 2020-07-14T05:40:58+03:00

Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области

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Утром 14 июля власти Иркутской области сообщили о смерти еще четырех человек, которых лечили от COVID-19, за сутки. Причиной смерти троих стал именно коронавирус, еще один пациент скончался от других тяжелых болезней. Общее число жертв пандемии в регионе уже 149: 83 из них умерли от коронавируса, причиной смерти еще 66 заразившихся стали иные заболевания. Также известно, что в медучреждениях региона в тяжелом состоянии сейчас находятся 87 пациентов.

«Госпитализированными остаются 1 436 человек с диагнозом COVID-19», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 2 934 заболевших лечатся амбулаторно».

Из больниц за сутки выписали 143 выздоровевших. Всего же в регионе побороть инфекцию смогли 6 166 заразившихся.

Также за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 190 сибиряков. Общее число случаев заражения в регионе – 10 685.

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ИСТОЧНИК KP.RU