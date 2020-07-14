Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся в Иркутской области

14 Июль 2020 2020-07-14T06:02:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой ночью, 14 июля, около 2 часов 25 минут неизвестный водитель сбил молодую женщину на трассе Р-255 «Сибирь». Увы, прибывшие на место происшествия врачи не смогли помочь девушке.

«Бригада медицинских работников констатировала смерть пешехода», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Трагедия произошла около деревни Малиновка в Черемховском районе, это 1729-ый километр. Полицейские сейчас ищут свидетелей и очевидцев события. Просят всех, видевших момент ДТП или проезжавших с видеорегистраторами на данном участке автодороги приблизительно в это время, откликнуться и позвонить в дежурную часть ГИББД «Черемховский».

Стоит отметить, что не известен ни водитель, сбивший женщину, ни личность скончавшейся. Сотрудники МВД проводят необходимые розыскные мероприятия.

КОНКРЕТНО

Граждан, обладающих любыми сведениями о произошедшем, просьба обратиться в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России «Черемховский» по телефону: 8 (39546) 5-58-06 либо 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU