2020-07-14T09:10:09+03:00
Общество

Двенадцать пожаров потушили за сутки в Иркутской области

Для борьбы с огнем, в том числе, вызывают искусственные дожди
Иван БАЛАБКИН
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Двенадцать пожаров потушили за сутки в Иркутской области.Двенадцать пожаров потушили за сутки в Иркутской области.
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Двенадцать пожаров потушили за сутки в Иркутской области.

- Из них два новых – вновь обнаруженных в Усть-Кутском и Братском районах региона и 10 зарегистрированных ранее, - сообщает правительство Иркутской области. - Общая площадь, на которой бушевал огонь 9593 га, и 8455 га из них – лес.

Однако борьба со стихией продолжается - непотушенными остаются 20 пожаров. Из них 10 находятся под контролем.

Вчера на тушении привлекали 242 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 106 работников лесной охраны, 88 граждан и 56 единиц наземной техники. Кроме того, задействована и авиация.

- Четыре легкомоторных самолета и 4 АН-2 совершают облеты территории для авиамониторинга, - сообщает правительство Иркутской области. - Четыре вертолёта Ми-8 задействованы для переброски пожарных.

Еще один метод борьбы – искусственные дожди. Их вызывают с помощью самолета Ан-26 в Жигаловском, Усть-Удинском и Усть-Кутском лесничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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