2020-07-14T10:05:22+03:00
Спорт

Этап Кубка мира по боксу 2021 года может пройти в Иркутске

Планируется, что соревнования состоятся в новом ледовом дворце «Байкал»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Этап Кубка мира по боксу 2021 года может пройти в ИркутскеЭтап Кубка мира по боксу 2021 года может пройти в ИркутскеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Уже в следующем году Иркутск на время может стать столицей мирового бокса. Наш город будет претендовать на проведение одного из этапов Кубка мира по боксу 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. Планируется, что эти зрелищные соревнования состоятся в ледовом дворце «Байкал». Эта новенькая арена откроется к чемпионату мира по хоккею с мячом, который состоится в октябре 2020-го.

Идею проведения в Иркутске этапа Кубка мира по боксу обсудили генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Ну а основной темой их встречи стало создание в Иркутской области Центра развития бокса.

- У нас в регионе бокс очень популярен, - отметил Игорь Кобзев. - Работает 30 секций в детских спортшколах. Боксом занимается более 5 тысяч спортсменов.

Умар Кремлев в свою очередь отметил, что Приангарье – один из десяти регионов страны, в которых воспитываются боксеры высокого уровня, способные выступать на российских и мировых турнирах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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