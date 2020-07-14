Новый мост открыли через реку Куда в Иркутском районе

14 Июль 2020 2020-07-14T12:18:10+03:00

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Новый мост ввели в эксплуатацию через реку Куда на 15 километре автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. Сооружение осмотрел исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев. Старый мост был построен одним из первых в области. Он был аварийным. К тому же были небезопасны подъезды к нему, нередко здесь происходили ДТП.

Новый же мост более безопасный. Его длина – 134 метра, в нем три пролета из сталежелезобетона. По нему уже открыли движение. Старый скоро демонтируют.

На подходах полностью устранены участки ненормативных спрямлений и заездов. Мост прошел технические испытания. Увеличилась и пропускная способность перехода и скоростной режим.

- Дороги – это беда Иркутской области, - отметил Игорь Кобзев. - Я проехал по многим территориям и вижу, что дорогам нужно уделить самое пристальное внимание. Проектирование начинать зимой, чтобы приступать к строительству, как только позволят погодные условия.

Кроме того, готова проектная документация для ремонта моста через реку Куда в селе Хомутово, определить подрядчика планируется в ближайшее время. Всего же в 2021 году в Иркутском районе отремонтируют 56 километров дорог, 21 километр из них – это участки Урик – Усть-Уда, Грановщина – Урик – Хомутово, Куда – Хомутово.

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