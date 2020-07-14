2020-07-14T13:49:16+03:00
Происшествия

Жители Ангарска за полгода «подарили» мошенникам 11 миллионов рублей

Какие схемы используют аферисты чаще всего
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Жители Ангарска за полгода «подарили» мошенникам 11 миллионов рублейЖители Ангарска за полгода «подарили» мошенникам 11 миллионов рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На круглую сумму пополнили свою кассу мошенники, которые обманывают доверчивых жителей Ангарска. Всего за 6 месяцев 2020 года, ангарчане, попавшись на уловки аферистов, «подарили» им 11 миллионов 130 тысяч рублей.

По статистике, чаще всего, мошенники используют легенду, по которой «сотрудник банка» сообщает о необходимости «спасения» денег. Для этого они просят снять со счета своей жертвы всю сумму и перевести на указанные аферистами реквизиты. Кроме того, преступники своей хитростью заставляют ангарчан оформлять кредиты. Например, этой весной один из сибиряков таким способом перевел неизвестным более 1 миллиона рублей.

- Популярен у аферистов обман через клоны сайтов объявлений о купле-продаже, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также они часто обещают компенсации, отправляют письма на электронную почту «о получении наследства», за которое нужно заплатить налог.

Известно, что в большинстве случаев интернет-аферисты звонят и ведут переписку из других регионов страны или из-за рубежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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