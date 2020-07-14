Жителя Тайшета, который убил свою жену, нашли спустя 15 лет

14 Июль 2020 2020-07-14T14:20:30+03:00

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В Тайшете завершено расследование дела об убийстве местной жительницы, которое было совершено 15 лет назад. В ноябре 2005 года мужчина, приревновав свою 29-летнюю жену, ударил ее ножом. От полученных травм она скончалась на месте. Преступник, чтобы скрыть следы, перенес тело женщины в машину, вывез в район поселка Новобирюсинский, где привязал к ней груз и сбросил в реку. После этого, он скрылся и удачно прятался от следствия 15 лет. Сотрудникам уголовного розыска удалось выйти на его след лишь в феврале 2020 года.

По статье «Убийство», мужчине может грозить примерностолько же лет, сколько он гулял на свободе.

- Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Вскоре дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU