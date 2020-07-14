2020-07-14T15:22:05+03:00
Общество

60 незаконных гаражей демонтируют в Правобережном округе Иркутска

Работы планируют завершить до конца лета
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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60 незаконных гаражей демонтируют в Правобережном округе Иркутска. Фото: администрация Иркутска60 незаконных гаражей демонтируют в Правобережном округе Иркутска. Фото: администрация Иркутска
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До конца лета в Правобережном округе Иркутска планируют демонтировать 60 самовольно установленных металлических гаражей. К слову, работы уже начались. Вывезено 16 боксов, 5 из которых владельцы согласились убрать самостоятельно.

- Гаражи, которые владельцы устанавливают без разрешения, фиксируют специалисты во время рейдов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Также учитываются обращения местных жителей. В некоторых случаях гаражи установлены над подземными инженерными сетями, а это запрещено. После демонтажа, на освобожденной территории планируется благоустройство.

И еще одна информация для владельцев самовольно установленных боксов. В случае принудительного демонтажа, они обязаны будут оплатить расходы администрации на вывоз и хранение конструкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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