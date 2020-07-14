60 незаконных гаражей демонтируют в Правобережном округе Иркутска
До конца лета в Правобережном округе Иркутска планируют демонтировать 60 самовольно установленных металлических гаражей. К слову, работы уже начались. Вывезено 16 боксов, 5 из которых владельцы согласились убрать самостоятельно.
- Гаражи, которые владельцы устанавливают без разрешения, фиксируют специалисты во время рейдов, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Также учитываются обращения местных жителей. В некоторых случаях гаражи установлены над подземными инженерными сетями, а это запрещено. После демонтажа, на освобожденной территории планируется благоустройство.
И еще одна информация для владельцев самовольно установленных боксов. В случае принудительного демонтажа, они обязаны будут оплатить расходы администрации на вывоз и хранение конструкции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Иркутской области отправил сдавать ЕГЭ вместо себя родственника (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU