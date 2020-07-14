2020-07-14T18:06:16+03:00
Происшествия

Полицейских из Иркутской области обвиняют в превышении должностных полномочий

По версии следствия, трое сотрудников усольского отдела МВД нанесли телесные повреждения женщине
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полицейских из Иркутской области обвиняют в превышении должностных полномочийПолицейских из Иркутской области обвиняют в превышении должностных полномочийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи из Главного управления СК России завершили расследование уголовного дела, по которому проходят трое полицейских из Усолья-Сибирского. Их обвиняют в нанесении телесных повреждений местной жительнице.

По версии следствия, в январе 2016 года трое сотрудников усольского МВД, расследуя дело об убийстве жителя Усолья, доставили в отдел его знакомую.

- Чтобы получить от нее признательные показания в совершении этого преступления соучастники применили к ней физическую силу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России. - Причинив ей телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью. Один из сотрудников, руководивший действиями коллег, совместно с ними оказывал на женщину психологическое воздействие, высказывая угрозы применения насилия.

Следователи из центрального аппарата СК России провели криминалистическую судебную экспертизу, которая подтвердила факт причинения телесных повреждений женщине в период ее нахождения в полицейском отделении.

- Соучастникам предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств», - продолжают в СУ СК России. – После того, как были собраны доказательства, уголовное дело утвердила Генеральная прокуратура. Обвинительное заключение направлено в суд

ИСТОЧНИК KP.RU

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