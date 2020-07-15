В центре Иркутска произошел пожар ночью 15 июля
В Иркутске 15 июля загорелись два здания на улице Богдана Хмельницкого. О возгорании спасателям сообщили около трех часов ночи. Приехавшие пожарные увидели, что огонь горит на крыше двухэтажного административного кирпичного здания и стоящее рядом деревянное неэксплуатируемое строение.
«К тушению привлекались 5 пожарных расчётов», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Существовала угроза, что огонь перекинется на еще одно стоящее рядом здание».
Но этого специалисты не допустили. Открытое горение было ликвидировано к четырем утра, еще два с лишним часа потребовалось для того, чтобы полностью справится с пожаром.
Деревянное здание на площади 120 квадратных метров сгорело полностью, у кирпичного уничтожена кровля на площади 300 «квадратов». Пострадавших нет.
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