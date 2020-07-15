Водитель врезался в металлическое ограждение и сбежал, оставив пассажирку в салоне

15 Июль 2020 2020-07-15T04:50:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 10 июля на улице Гагарина в Братске водитель за рулем автомобиля Тойота Марк 2 съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение. Стоит отметить, что в салоне он был не один. Рядом с мужчиной сидела 18-летняя девушка, которая во время столкновения сильно пострадала. Но даже это не остановило автолюбителя от побега с места ДТП.

«С травмами позвоночника девушку госпитализировали в Горбольницу №1 Братска», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

А полицейские принялись к розыску «бегуна». Им оказался 23-летний братчанин. Возбуждено дело об административном правонарушении. К ответственности за отсавление места ДТП водителя привлекут позже, когда будет закончено лечение пассажирки и определится степень тяжести вреда ее здоровью.

Также сообщается, что водителю уже выписан штраф в размере 5 тысяч рублей за поврежденное ограждение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU