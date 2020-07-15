Водитель врезался в металлическое ограждение и сбежал, оставив пассажирку в салоне
Ночью 10 июля на улице Гагарина в Братске водитель за рулем автомобиля Тойота Марк 2 съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение. Стоит отметить, что в салоне он был не один. Рядом с мужчиной сидела 18-летняя девушка, которая во время столкновения сильно пострадала. Но даже это не остановило автолюбителя от побега с места ДТП.
«С травмами позвоночника девушку госпитализировали в Горбольницу №1 Братска», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
А полицейские принялись к розыску «бегуна». Им оказался 23-летний братчанин. Возбуждено дело об административном правонарушении. К ответственности за отсавление места ДТП водителя привлекут позже, когда будет закончено лечение пассажирки и определится степень тяжести вреда ее здоровью.
Также сообщается, что водителю уже выписан штраф в размере 5 тысяч рублей за поврежденное ограждение.
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ИСТОЧНИК KP.RU