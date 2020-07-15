В Иркутске устраняют последствия ливня
Отключение "света", упавшие деревья, затопленные улицы: в Иркутске устраняют последствия ливня. В Правобережном и Октябрьском округах произошло аварийное отключение электроэнергии. «Света» нет на улицах Советская, Ядринцева, Поленова, Альпийская, Култукская, Лызина, Декабрьских Событий, Первомайская, Фрунзе, Пшеничная. В центре города на улице Горького упало дерево. Затоплены участки улиц, ведется откачка воды.
Службы города переведены в режим повышенной готовности, так как есть вероятность, что дождливая погода продлится до конца сегодняшнего дня, 15 июля.
Как сообщили пресс-службе администрации города Иркутска метеорологи, ночью в столице Приангарья выпал 21 мм осадков.
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