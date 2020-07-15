196 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

15 Июль 2020 2020-07-15T05:39:40+03:00

Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения. Еще 196 человек заразились новой коронавирусной инфекцией - это было подтверждено за минувшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 был в регионе поставлен уже 10 881 раз.

«Из больниц за сутки выписано 303 пациента в связи с выздоровлением», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Продолжают лечение в медучреждениях 1 384 заразившихся, 87 из них находятся с тяжелой форме. Еще 2 876 человек лечат амбулаторно».

Кстати, общее число вылеченных уже больше половины – 6 469. Но, увы, и в Приангарье есть смерти от коронавируса. От инфекции за минувшие сутки скончались 2 человека, еще один инфицированный умер из-за иных заболеваний. Общее число смертей в области – 152: причиной смерти 85 стал коронавирус, еще 67 заразившихся болели другими тяжелыми болезнями.

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ИСТОЧНИК KP.RU