Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Утром 15 июля стало известно о смерти еще трех пациентов с коронавирусом за сутки в Иркутской области. Причиной смерти двух скончавшихся стал коронавирус, еще один инфицированный умер от других заболеваний. Общее число жертв пандемии в Приангарье уже 152: из них 85 умерли от коронавируса, причиной кончины еще 67 заразившихся стали иные тяжелые болезни. Также известно, что в больницах региона в тяжелом состоянии утром 15 числа находятся 87 пациентов.
«Госпитализировано 1 384 заразившихся», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2 876 человек лечат амбулаторно».
Есть в утренней статистике и хорошие новости. Число выздоровевших также увеличивается. За сутки из медучреждений выписали 303 счастливчика. Всего же вылечить от новой коронавирусной инфекции удалось 6 469 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU