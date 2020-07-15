15 Июль 2020 2020-07-15T05:52:31+03:00

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом утром 15 июля сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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Утром 15 июля стало известно о смерти еще трех пациентов с коронавирусом за сутки в Иркутской области. Причиной смерти двух скончавшихся стал коронавирус, еще один инфицированный умер от других заболеваний. Общее число жертв пандемии в Приангарье уже 152: из них 85 умерли от коронавируса, причиной кончины еще 67 заразившихся стали иные тяжелые болезни. Также известно, что в больницах региона в тяжелом состоянии утром 15 числа находятся 87 пациентов.

«Госпитализировано 1 384 заразившихся», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2 876 человек лечат амбулаторно».

Есть в утренней статистике и хорошие новости. Число выздоровевших также увеличивается. За сутки из медучреждений выписали 303 счастливчика. Всего же вылечить от новой коронавирусной инфекции удалось 6 469 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU