Рекордное число пневмоний за сутки зафиксировано в Иркутской области
В Иркутской области специалисты обеспокоены ростом количества внебольничных пневмоний. Об этом на Депутатском штабе сообщила и.о. заместителя председателя правительства Валентина Вобликова.
«За прошедшую неделю были рекордные количества случаев – до 115 за сутки, за минувшие сутки также выявлено 90 заболевших, - говорит Валентина Вобликова. – «Ранее регистрировалось 50-70 случаев за сутки».
У всех заболевших берется анализ на коронавирус. До получения результата люди с внебольничной пневмонией находятся в провизорных госпиталях, созданных специально для этих целей.
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ИСТОЧНИК KP.RU