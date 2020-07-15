15 Июль 2020 2020-07-15T06:10:42+03:00

Рекордное число пневмоний за сутки зафиксировано в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хотя последние три дня отмечается, что стало меньше тяжелых случаев

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В Иркутской области специалисты обеспокоены ростом количества внебольничных пневмоний. Об этом на Депутатском штабе сообщила и.о. заместителя председателя правительства Валентина Вобликова.

«За прошедшую неделю были рекордные количества случаев – до 115 за сутки, за минувшие сутки также выявлено 90 заболевших, - говорит Валентина Вобликова. – «Ранее регистрировалось 50-70 случаев за сутки».

У всех заболевших берется анализ на коронавирус. До получения результата люди с внебольничной пневмонией находятся в провизорных госпиталях, созданных специально для этих целей.

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ИСТОЧНИК KP.RU