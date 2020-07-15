Сергей Меняйло и Игорь Кобзев проверили, как строится жилье в Тулуне

15 Июль 2020 2020-07-15T06:27:06+03:00

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Проверка качества жилья, которое скоро введут в эксплуатацию в Тулуне, – главная цель рабочей поездки полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло в Иркутскую область. Вместе с исполняющим обязанности губернатора региона Игорем Кобзевым он осмотрел три двухэтажных дома в микрорайоне Угольщиков.

Эти три дома готовят для новоселов. В зданиях – 66 квартир. Рабочие завершают благоустройство прилегающей территории, делают озеленение. Сергея Меняйло не удовлетворило качество уложенного асфальта, подрядчику поручили устранить недостатки. Претензии к строителям были и при осмотре квартир в одном из готовых домов, в частности, к отделке. Рядом начата подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. По плану их должны возвести в конце года.

А в микрорайоне Березовая роща введены в эксплуатацию 15 индивидуальных жилых домов. Подготовительные работы выполнены еще на 159 участках. Всего их выделено 212. Договоры на строительство заключены с 92 гражданами, которые потеряли свои дома год назад во время наводнения. Также заключены контракты на строительство 57 индивидуальных домов и 38 дуплексов.

- Мы посмотрели в Березовой роще две серии индивидуальных жилых домов: первая – из бруса, вторая – из более современных материалов, - сказал Сергей Меняйло. - В некоторых домах уже живут люди: кто-то огородом занимается, кто-то баню или гараж строит на приусадебном участке. Теперь этот микрорайон надо довести до ума, чтобы людям здесь жилось комфортно.

– В целом мы видим, что та планка, которую мы для себя поставили – 155 домов ввести в эксплуатацию до конца этого года, она достижима, пока все идет по графику, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев. - Для нас важно, чтобы пострадавшие получили качественное жилье.

Полпред Президента РФ и руководитель региона осмотрели также, как строят дамбу и расчищают участки русла реки Ия. Завершить работы планируется в этом году. По мнению Сергея Меняйло, со временем дамба может превратиться в пешеходную зону, став любимым местом отдыха горожан.

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