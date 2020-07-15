59,5% заболевших коронавирусом в Иркутской области переносят болезнь бессимптомно

15 Июль 2020 2020-07-15T06:33:09+03:00

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В Иркутской области на 15 июля выявлено 10 881 заболевших коронавирусом. Прирост за минувшие сутки – 196 (менее 2%). Из общего числа зараженных выздоровели уже 6 489 человек – это уже 59, 4%. Из больниц за последние 24 часа выписали 303 выздоровевших. Скончались 152 человека: 85 от коронавируса, еще 67 от иных тяжелых заболеваний.

- Показатель заболеваемости в регионе сейчас составляет 455 на 100 000 населения, - рассказала на Депутатском штабе и.о. заместителя председателя правительства Валентина Вобликова.

Также Валентина Вобликова сообщила, что бессимптомно коронавирус в области переносят 59,5% заболевших, признаки ОРВИ наблюдаются у 26,2% заразившихся, внебольничные пневмонии фиксируются у 14,3% пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU