Партию наркотиков на 15 миллионов рублей пытались ввезти в Иркутск

15 Июль 2020 2020-07-15T06:40:48+03:00

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Способ, как ввезти в Иркутск крупную партию наркотиков придумал 27-летний местный житель. Он улетел в Москву, купил там автомобиль Митсубиси Лансер, сделал под обшивкой дверей машины тайники, в которые спрятал более 5 кг запрещенных веществ на сумму в 15 миллионов рублей. Затем японскую легковушку он поставил на грузовик, который и привез ее в Иркутскую область. Задержали партию наркотиков и заказчика в Шелехове.

- При обыске, в жилище наркоторговца нашли весы, фасовочный материал и около килограмма запрещенных веществ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сейчас все эти доказательства находятся на исследовании в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД. Кроме того, удалось закрыть интернет-магазина, в котором наркозависимые покупали вещества.

Добавим, что за это преступление, наркоторговцу грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или вовсе пожизненное заключение. На время следствия его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU