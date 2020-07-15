Особый противопожарный режим продлили на севере Иркутской области

15 Июль 2020 2020-07-15T07:40:00+03:00

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В северных районах Иркутской области действие особого противопожарного режима продлили ровно на месяц. Ранее планировалось, что он завершится 15 июля, однако большое количество пожаров и неблагоприятные погодные условия не позволили открыть жителям северной части региона доступ в лес.

"Ограничения будут действовать до 15 августа на территории городов Бодайбо и Усть-Илимск, а также Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Кутского, Братского, Усть-Илимского и Бодайбинского районов", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что же нельзя делать во время действия особого противопожарного режима? В первую очередь запрещено разводить костры и проводить любые работы с использованием открытого огня. Также необходимо воздержаться о походов в лес. За нарушение этих правил придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU