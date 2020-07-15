2020-07-15T10:44:58+03:00
Происшествия

Найден водитель, который насмерть сбил женщину в Черемховском районе и скрылся

23-летняя жительница Аларского района скончалась на месте
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Найден водитель, который насмерть сбил женщину в Черемховском районе и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Найден водитель, который насмерть сбил женщину в Черемховском районе и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Полицейским удалось за сутки найти водителя, который ночью 14 июля, проезжая по трассе «Сибирь», в районе деревни Малиновка, сбил 23-летнюю женщину из Аларского района. Даже не остановившись, и не оказав ей первую помощь, нарушитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Сыщики изучили видео с камер наружного наблюдения, максимально приближенных к месту аварии. Одна из них зафиксировала автомобиль с повреждениями передней части кузова. После этого, найти ее владельца оставалось делом техники. Виновника ДТП поймали в Зиме. Им оказался 33-летний житель Черемховского района. Он признался, что именно он сидел за рулем авто. По его словам, сбежал он с места аварии, так как испугался ответственности.

- По факту ДТП начата проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Добавим, что с начала этого года полицейские Приангарья нашли 76 водителей, покинувших место аварии..

ИСТОЧНИК KP.RU

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