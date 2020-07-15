Пробки в Иркутске и ремонт дорог обсудили на депутатском штабе в Заксобрании

15 Июль 2020 2020-07-15T11:24:01+03:00

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На депутатском штабе парламентарии обсудили не только ситуацию с коронавирусом в регионе, но и такой важный вопрос, как ремонт дорог. В Иркутске, например, он в самом разгаре, что уже ощутили жители. Пробки в городе стали частым явлением.

«Людей волнует и качество, и организация ремонта. К сожалению, уже выявляются проблемы. Наиболее часто фиксируются несоблюдение строительных норм, отставание подрядчиков от графика, недобросовестная подготовка проектно-сметной документации. Призываю депутатов помочь муниципалитетам и активно включиться в контроль, - отметил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников».

Замминистра строительства, дорожного хозяйства Максим Лобанов рассказал, что в этом году на ремонт выделено 14,7 млрд рублей, а также по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» - 1,98 млрд рублей, все эти средства направлены в муниципалитеты. Что касается Иркутска, то выступая перед депутатами, вице-мэр города Дмитрий Ружников отметил, что объем финансирования на ремонт дорог вырос в несколько раз, соответственно, увеличился и объем работ. Кроме того, одной из причин, почему на дорогах образовались пробки, отметил, что из-за пандемии многие жители отказались от поездок в другие регионы и за границу, поэтому дорожное движение более интенсивное, чем обычно летом.

Что касается коронавируса, и.о зампредседателя правительства Валентина Вобликова рассказала, что показатель заболеваемости в регионе составляет 455 случаев на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийского уровня. Однако тревожит то, что довольно много заболевших внебольничной пневмонией. Также прозвучало, что без симптомов вирус переносят 59,5% заболевших, 26,2% имеют признаки ОРВИ, 14,3% - пневмонию.

- Постепенно в области снимают ограничения. Начали работу фитнес-клубы, летние веранды. Конечно, с необходимым набором санитарно-гигиенических требований. И это надо обязательно отслеживать. Но пандемия рано или поздно пройдет. Сегодня нам вместе с региональным правительством важно помочь наиболее пострадавшим отраслям экономики «встать на ноги» после вынужденного простоя и продолжать развиваться с учетом новых реалий, - сказал спикер ЗС Александр Ведерников.

Также депутатов интересовало, когда начнут работать в обычном режиме поликлиники. Ответ был таков: увы, пока это невозможно, есть риски заражения. Но планы по открытию приемов врачей уже сформированы. Зашла речь и о палаточных лагерях, которые в этом году не смогут открыться. Но уже получили субсидии и деньги ранее потратили на подготовку к сезону. Этот вопрос будет решаться индивидуально с каждой организацией. Депутат Дмитрий Тютрин попросил уточнить, когда возможно открытие кафе и ресторанов. Валентина Вобликова ответила, что это возможно только на третьем этапе снятия ограничений, при этом посетителей может быть не более 50%. Председатель думы Ольхонского района Игорь Жербаков задал вопрос о работе стационарных летних лагерей. Прозвучало, что в лучшем случае в августе удастся организовать 14-дневные смены.

Вице-спикер Лариса Егорова заключила, что несоблюдение элементарных правил предосторожности – это безответственное отношение к собственному здоровью и здоровью других людей. Депутат в очередной раз призвала жителей региона соблюдать масочный режим в транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU