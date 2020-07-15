2020-07-15T11:49:29+03:00
Общество

Реализация нацпроектов в Иркутской области стала главной темой встречи Александра Ведерникова и Сергея Меняйло

В 2020 году в Приангарье по нацпроектам построят 26 социальных объектов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Реализация в Иркутской области нацпроектов и региональных программ, направленных на социально-экономическое развитие территорий, стала одной из тем на встрече полпреда Президента РФ в СФО Сергея Меняйло с главой областного парламента Александром Ведерниковым и врио губернатора Игорем Кобзевым.

В этом году по нацпроектам в Приангарье появятся новые школы, детские сады, ФАПы – всего 26 объектов капитального строительства. Продолжится благоустройство - общественные пространства приведут в порядок в более чем в 100 населенных пунктах.

Напомним, ранее спикер ЗС Александр Ведерников заявлял, что для повышения эффективности реализации национальных проектов необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в региональное законодательство. Так, дополнить полномочия депутатов и контрольно-счетных органов региона правом предварительного контроля госпрограмм на этапе их формирования.

Кроме того, на встрече рассматривались вопросы реализация федеральных и региональных мер поддержки граждан и предприятий, которые пострадали из-за пандемии. Отдельное внимание было уделено исполнению указов и поручений главы государства о дополнительных выплатах медработникам. В числе других вопросов – ликвидация последствий наводнения 2019 года и лесные пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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