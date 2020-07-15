За «минирование» здания осудили 50-летнего жителя Усолья

15 Июль 2020 2020-07-15T14:33:10+03:00

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Разгорячившись алкоголем, 50-летний житель Усолья решил что-нибудь заминировать в своем городе. Закладывать бомбу, он конечно не собирался. А просто позвонил в первое попавшееся здание, и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. По тревоге пришлось поднимать полицию, спасателей и специалистов-взрывников. Они осмотрели каждый уголок помещений здания, но не нашли опасных предметов.

- Телефонного хулигана вычислили быстро, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. -На допросе он признался в преступлении и рассказал, что никакого мотива, когда он сообщал о бомбе, у него не было.

В отношении лже-минера было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». На днях он услышал приговор суда. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU