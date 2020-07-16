2020-07-16T05:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше 11 000 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

Количество случаев заражения 16 июля в Приангарье продолжает расти
Мария КНЯЗЕВА
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Больше 11 000 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской областиБольше 11 000 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Борьба с коронавирусом 16 июля в Иркутской области продолжается. Хотя последние несколько дней прирост заболевших за сутки уже меньше 200 человек. Сегодня также стало известно, что еще у 193 человек подтвердился диагноз COVID-19. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе с начала пандемии – 11 074.

«В больницах региона продолжают лечение 1284 пациента с коронавирусом, 89 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2 934 заразившихся лечатся амбулаторно».

Есть и хорошие новости: 6 702 человека удалось вылечить. Только за минувшие 24 часа выздоровели 233 счастливчика. Увы, и в Иркутской обалсти не обошлось без смертей. Утром 16 июля стало известно о кончине еще двух пациентов. Общее число жертв пандемии в регионе - 154: из них 87 умерли от коронавируса, еще 67 заразившихся от иных тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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