Два пациента скончались от коронавируса за сутки в Иркутской области
Этим утром Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смертях еще двух пациентов от COVID-19. Общее число жертв в Приангарье с начала пандемии новой коронавирусной инфекции уже 154: причиной смерти 87 из них стал коронавирус, еще 67 умерли от иных тяжелых болезней. Также известно, что 89 пациентов в больницах региона сейчас находятся в тяжелом состоянии.
«Лечение в медучреждениях продолжают 1284 заболевших», - отмечают в Оперативном штабе Приангарья по коронавирусу. – «2934 человека лечатся амбулаторно».
За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 193 инфицированных. На территории региона коронавирус был выявлен уже 11 074 раза. Есть и хорошие новости, из этого числа вылечить удалось уже 6 702 человека, за сутки из больниц выписали 233 выздоровевших.
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ИСТОЧНИК KP.RU