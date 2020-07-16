2020-07-16T05:43:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Два пациента скончались от коронавируса за сутки в Иркутской области

В регионе 16 июля уже больше 11 000 случаев заражения COVID-19
Мария КНЯЗЕВА
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Два пациента скончались от коронавируса за сутки в Иркутской областиДва пациента скончались от коронавируса за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Этим утром Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смертях еще двух пациентов от COVID-19. Общее число жертв в Приангарье с начала пандемии новой коронавирусной инфекции уже 154: причиной смерти 87 из них стал коронавирус, еще 67 умерли от иных тяжелых болезней. Также известно, что 89 пациентов в больницах региона сейчас находятся в тяжелом состоянии.

«Лечение в медучреждениях продолжают 1284 заболевших», - отмечают в Оперативном штабе Приангарья по коронавирусу. – «2934 человека лечатся амбулаторно».

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 193 инфицированных. На территории региона коронавирус был выявлен уже 11 074 раза. Есть и хорошие новости, из этого числа вылечить удалось уже 6 702 человека, за сутки из больниц выписали 233 выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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