ЕГЭ 2020 в Иркутской области: 16 июля выпускники сдают экзамены по обществознанию и химии

16 Июль 2020 2020-07-16T06:00:22+03:00

Обществознание – один из самых популярных предметов при сдаче ЕГЭ в Иркутской области

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Экватор пройден. Выпускникам школ осталось написать всего несколько ЕГЭ. Сегодня, 16 июля, 11-классники и все, кто хочет поступить в этом году в вуз, сдают обществознание и химию. И если химия у абитуриентов не пользуется спросом, то обществознание вот уже несколько лет на пике популярности.

Этот год не исключение, ЕГЭ по обществознанию в четверг пишут 7 000 ребят. Притом, что всего сдающих ЕГЭ 2020 в Иркутской области 15,5 тысяч человек, 14,1 тысячи из них – 11-классники. Кстати, не все выпускники школ решились писать ЕГЭ в 2020-м, примерно тысяча человек отказались.

Напомним, что прием документов в вузах стартовал уже 20 июня. Принимать их будут до 15 августа, а при наличии свободных мест стать студентом возможно и до 25 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU