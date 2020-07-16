2020-07-16T07:34:11+03:00
Общество

Землетрясение, ЕГЭ и Оксана Сова: что искали в сети иркутяне

Какие запросы Яндексу отправляли жители Иркутской области с 6 по 13 июля
Мария КНЯЗЕВА
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Землетрясение, ЕГЭ и Оксана Сова: что искали в сети иркутянеЗемлетрясение, ЕГЭ и Оксана Сова: что искали в сети иркутянеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители Иркутской области хотят быть в курсе всех событий. И, конечно, для поиска последних новостей по интересующих темам пользуются поисковыми системами. Так, сотрудники Яндекса отметили, что за прошедшую неделю с 6 по 13 июля сибиряки читали про ЕГЭ и землетрясение, которое произошло в Иркутске 6 числа. Эпицентр его был на юге Байкала.

Замыкают тройку популярных запросов история, случившаяся с иркутским фитнес-тренером Оксаной Совой. Она пропала без вести 4 числа. Ушла от группы туристов в районе «Метеостанции» в сторону озера Сердце. Найти спасатели ее смогли только спустя три дня – 7 июля. Все это время она выживала – ела шишки и пряталась от медведя. Кстати, побывать на том самом озере у Оксаны получилось, красивое фото теперь есть в ее архиве.

Также на прошлой неделе земляки смотрели трансляции смешанных единоборств, возмущались пробками в Иркутске, отмечали День Ивана Купалы и День семьи, любви и верности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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