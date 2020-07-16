Игорь Кобзев взял под личный контроль ситуацию с подтоплениями в Иркутской области

16 Июль 2020 2020-07-16T09:06:24+03:00

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Ливень в Иркутске подтопил улицы, подъезды домов, некоторые квартиры. Еще ночью врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев вместе с мэром Русланом Болотовым объезжал территории, держа ситуацию под контролем.

По информации Иркутского гидрометцентра, в городе за два дня выпало 112 мм осадков при месячной норме 120 мм. Это 93 % от месячной нормы. Пострадали три частных дома. Три семьи эвакуированы в пункты временного размещения. Сейчас там остается одна семья. Также были зафиксированы случаи аварийного отключения электроэнергии. В администрацию поступало очень много жалобы на протечку кровли, поваленные деревья. Последствия стихии устраняли 140 человек, на улицах работала 71 единица техники.

А ранним утром глава региона провел оперативное совещание. На нем врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко рассказал, что повысился уровень воды на реке Уда в Нижнеудинском районе. Критическая отметка превышена на Китое в Усольском районе, Сейчас специалисты дают прогноз на понижение уровня воды. Каждые два часа ведут мониторинг.

Игорь Кобзев поручил сделать временные дамбы, в том числе на реке Китой, чтобы защитить населенные пункты. Проводится оповещение населения. Также распорядился провести обследование затопленных участков, в том числе домов, срочную дополнительную ревизию очистных сооружений и оперативную расчистку каналов при необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU