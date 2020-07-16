2020-07-16T09:21:17+03:00
Происшествия

В Байкальске машину потоком воды смыло с моста в реку

Водителю чудом удалось выбраться на берег
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Байкальске машину потоком воды смыло с моста в реку.В Байкальске машину потоком воды смыло с моста в реку.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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" Автомобиль в реке!" Встревоженные жители Байкальска наблюдали, как по бурлящему из-за проливных дождей Солзану несет машину, звонили в полицию. Однако выяснилось, что водитель, хотя и лишился машины, но, благодаря хорошей реакции и физической подготовке, остался жив. Ему удалось выбраться из салона и самостоятельно добраться до берега.

"По предварительным сведениям, около 4 часов утра 48-летний мужчина, пренебрегая запрещающими знаками, решил воспользоваться технологическим проездом, предназначенным для работы спецтехники, которая используется в строительстве нового моста. Но, в связи с обильными осадками уровень воды резко возрос, в результате чего во время маневров иномарку вынесло в реку", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Сильным течением машину вынесло на глубину, но водитель до этого сумел покинуть автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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