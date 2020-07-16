После потопа в Иркутске проверят все ливневки

16 Июль 2020 2020-07-16T13:35:20+03:00

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Ливень обрушился на Иркутск в среду и ближе к вечеру в какие-то считанные часы дороги превратились в реки. Синоптики отрапортовали, что за сутки выпало 91 мм осадков. И это очень близко к месячной норме. Ливневые канализации не справлялись с потоком воды, но не только потому, что ее было слишком много.

- Система городской ливневой канализации остро нуждается в модернизации, - сказал мэр Иркутска Руслан Болотов. - В частности, во многих местах вода не успевает уходить из-за того, что не соответствует диаметр сливных труб. Нередко они и не совпадают между собой. Например, на улицах Фурье, Чехова и Дзержинского трубы диаметром 800-1000 мм переходят в коллектор меньшего размера – 500 мм. И это не учитывая засорения некоторых стоков.

Руслан Болотов поручил в ближайшее время провести ревизию и разработать решения по модернизации системы ливневой канализации. Этим займутся комитет городского обустройства и профильные службы, отвечающие за это направление.

Отметим, что в Иркутске большинство сетей находятся в исправном состоянии, но имеют недостаточную пропускную способность, из-за чего и возникают подтопления. Сотрудники муниципального предприятия «ИркутскАвтодор» постоянно расчищают колодцы, промывают трубы формированию канав и кюветов. В наиболее проблемных местах частного сектора эти работы проводятся каждый месяц.

Кроме того, в городе проектируют ливневку на участке улицы Ядринцева от Красноярской до Лызина. Также в этом году планируется актуализировать проектную документацию по улице 30-й Дивизии с устройством очистных сооружений по ул. Верхняя Набережная. Строится и новая система стоков на Култукской и Баумана.

Напомним, из-за сильного дождя в ночь на четверг пришлось эвакуировать восемь человек, проживающих по улицам Верхняя Набережная и Мельничная. Их разместили в пункты временного размещения. На следующий день все они вернулись домой. Также на улице Канской оказались подтопленными 6 частных домов. По словам местных жителей, такая проблема возникла после строительства автостоянки. Мэр Руслан Болотов поручил провести обследование территории и выяснить истинные причины подтопления. Будет оценен и ущерб. Кроме того, пострадал многоквартирный дом по улице Игошина 14, где в рамках капитального ремонта вскрыли крышу. Квартиры обследуют сейчас специалисты Фонда капитального ремонта совместно с сотрудниками администрации и управляющей компании.

Помимо этого пришлось «отстаивать» подстанцию электросетей на улице Карла Либкнехта. Помощь оказали члены молодежного пожарно-спасательного центра Иркутской области, они построили защитную дамбу и организовали откачку дождевой воды с трансформаторной подстанции. В целом восстановительные работы завершены.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2641 смотровой колодец находится в Иркутске, а также

3200 дождеприемных.

200 000 метров – общая протяженность ливневой канализации, включая водоотводные кюветы и лотки.

ИСТОЧНИК KP.RU