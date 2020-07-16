Иркутская область обошла Красноярский край по числу заражений COVID 19

16 Июль 2020 2020-07-16T13:51:41+03:00

Это не мешает жителям области обходиться без масок и забывать про все запреты

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Это казалось невозможным. Красноярский край гораздо больше, население там около трех миллионов, а нас в области всех вместе взятых — 2, 4 млн . Но 16 июля стало фактом: Иркутская область по числу случаев коронавируса с начала пандемии обошла соседний регион и заняла первое место в Сибири. У нас уже больше 11 074 заразившихся, на Енисее — 11 020.

Сравниваем ситуацию дальше. В соседнем крае вирус уже пошел на спад, там в сутки фиксируется до 140-150 случаев, в прошедшие, на 16 июля, 131. В Иркутской области — плюс 193. Выздоровевших в Красноярском крае побольше, и намного — 7 тысяч 710. В Приангарье инфекция отступает медленнее. Выписавшихся из больниц пока меньше -6702.

При этом нашим врачам удалось спасти больше людей. В списках умерших с коронавирусом в регионе 154 человека. На Енисее — 251 смерть. Как говорила на депутатском штабе и.о.зампреда правительства Валентина Вобликова, одна из причин относительно небольшой смертности и небольшого, относительно средней ситуации по стране, числа тяжелого течения заболеваний - ранняя диагностика и профилактическое лечение больных даже на бессимптомной стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU