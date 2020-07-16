16 Июль 2020 2020-07-16T14:52:26+03:00

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В Москве умерла бывший министр экономразвития Иркутской области Оксана Тетерина. Она скончалась 15 июля на 43-м году жизни. О трагической новости сообщили на странице Минэкономразвитя в соцсети.

- Оксана Тетерина была единственной и любимой дочерью своих родителей, которые сейчас очень тяжело переживают утрату, - говорится в сообщении.

О причинах смерти пока ничего не известно. О том, где и когда состоится прощание с Оксаной Тетериной, обещают сообщить позднее. Пока же родным женщины предстоит перевезти тело в Иркутск.

Напомним, Оксана Тетерина занимала пост министра экономического развития с декабря 2015 года по декабрь 2016-го. До этого она работала в комитете экономики администрации Иркутской области. Занимала должность начальника управления стратегического развития минэкономразвития Приангарья

«Комсомольская правда Иркутск» выражает соболезнования родным и близким Оксаны Тетериной.

ИСТОЧНИК KP.RU