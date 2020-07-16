Марат Хуснуллин: За короткое время в Тулуне развернули колоссальную работу

16 Июль 2020 2020-07-16T15:31:13+03:00

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Марат Хуснуллин уже несколько раз был в Тулуне с так называемой инспекцией. Очередной его визит в Иркутскую область состоялся вчера, 16 июля. Заместитель председателя правительства Российской Федерации и глава Приангарья Игорь Кобзев посмотрели, как идет восстановление города.

Одна из площадок – школа в микрорайоне Угольщиков. Здесь строятся жилые дома для пострадавших от наводнения, поэтому образовательное учреждение крайне необходимо. Сразу скажем, что школу возводят большую и современную! В ней смогут учиться минимум 1275 ребятишек. Открыть планируют 1 сентября этого года.

Сейчас учреждение готово на 85%. Рабочие утепляют фасад здания, устанавливают окна, инженерные коммуникации, делают внутреннюю отделку. Очень скоро приступят уже к чистовой отделке посещений. К тому же в школе предусмотрены два (!) бассейна. Этим даже не каждое учреждение в мегаполисе похвастаться может! А у школьников Тулуна появится возможность учиться в таких комфортных условиях. Также ведется здесь благоустройство территории – уложен асфальт на

стадионе, на площадке для активных игр, планируются проезды и тротуары. В целом школу строит ПАО НК «Роснефть». Часть работ финансируется из областного бюджета, в том числе, устройство подъездных путей и освещение прилегающей территории.

- Я считаю, что команда Игоря Кобзева за такое короткое время проделала в Тулуне колоссальную работу, - подчеркнул Марат Хуснуллин. - Вопросов, конечно, много. Очень сильно повлияла ситуация с коронавирусом – и на мобилизацию рабочей силы, и на поставку материалов. Но в целом, все работы идут. Мы точно уже увидим к сентябрю красавицу-школу с двумя бассейнами, спортивными и актовым залами. Это школа высочайшего уровня, которая станет украшением города.

В то же время зампред правительства РФ заметил, что необходимо ускорить капитальный ремонт улицы Ленина и строительство жилья.

Марат Хуснуллин и Игорь Кобзев побывали и на месте будущего инфекционного отделения Тулунской городской больницы, что особенно актуально сегодня, в усовиях пандемии. Сейчас строится модульное здание. Его возводят в рамках социального партнерства правительства Приангарья и ПАО «Сбербанк». Уже установлены 64 модуля, введется внутренняя и внешняя отделка помещения, инженерные работы, монтаж электрооборудования. Кроме этого, идет ремонт фасада, кровли, внешних контуров действующего здания больницы, эти работы выполнены на 60%. Сдача в эксплуатацию инфекционного отделения планируется осенью 2020 года.

Осмотрели и строительство дамбы, очень важный объект, который нужно оперативно строить и без промедлений. До конца года защитное сооружение должно быть готово. Закончить планируется и расчистку участков реки Ия. Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области отметил важность всех этих мероприятий для безопасности жителей региона.

- За последние двое суток почти месячная норма осадков выпала в Иркутске и нескольких районов, - заключил Игорь Кобзев. - Нужно проводить превентивные мероприятия, чтобы никакие природные явления не могли влиять на качество жизни людей.

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