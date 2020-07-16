В Ангарске строят детский сад и капитально ремонтируют два стадиона

16 Июль 2020 2020-07-16T16:12:16+03:00

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Депутаты Заксобрания Приангарья побывали в Ангарске, где посетили несколько стройплощадок. Так, в 22 микрорайоне возводят детский сад. В него смогут пойти 220 малышей. К 1 сентября дошкольное учреждение откроют. Сейчас уже почти закончены внутренние отделочные работы, ведется благоустройство прилегающей территории, установка детских площадок. Детский сад рассчитан на 11 групп.

Вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров отметил, что вопрос развития дошкольных учреждений в Иркутской области для депутатов всегда один из первоочередных.

«В бюджете этого года 30% расходов предусмотрено на развитие сферы образования, в том числе решение вопроса по обеспеченности детей местами в детских садах. Важно обеспечить комфортные условия для пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Мы убедились, что этот детский сад соответствует всем необходимым требованиям, - отметил вице-спикер»,

Также с 1 сентября на базе спортшколы «Сибиряк» начнет функционировать футбольное поле, будут созданы баскетбольной площадки, беговые дорожки, появится новое ограждение, трибуны, информационное табло, освещение. Мэр Ангарска Сергей Петров отметил, что новый современный объект необходим городу для развития детского футбола, а также легкоатлетической школы.

Кроме того, в ноябре планируется завершить реконструкцию восточной трибуны стадиона «Ангара». Для города это важный объект и ангарчане ждут обновления стадиона. Это позволит проводить на достойном уровне не только спортивные соревнования, но и другие массовые мероприятия.

«Для нас этот объект очень важен, и я признателен Законодательному Собранию в части обеспечения его финансирования. Более того, запланировано финансирование реконструкции западной трибуны стадиона на следующий год в бюджете Иркутской области, - сказал Сергей Петров».

«Радует, что все работы идут в срок, ответственные подрядчики выполняют свои обязанности - и детский сад, и футбольное поле стараются сдать к 1 сентября, чтобы дети смогли с начала учебного сезона пойти в новое дошкольное учреждение и заниматься спортом. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, проблем с финансированием нет, а значит, все будет готово в срок», - заключил спикер областного парламента Александр Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU