2020-07-17T05:39:20+03:00
Общество

12-летняя девочка пропала в Иркутске 16 июля

Полицейские искали ее всю ночь, пока результатов – нет
Мария КНЯЗЕВА
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12-летняя девочка пропала в Иркутске12-летняя девочка пропала в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Помогите найти! В Иркутске 16 июля пропала 12-летняя девочка. Она вчера ушла из дома и не вернулась. На поиски семиклассницы Александры Белокуровой был мобилизован весь личный состав микрорайона Ново-Ленино.

«Они искали девочку всю ночь, сегодня им на помощь направлены сотрудники из других отделов полиции», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «На данный момент розыском занимаются свыше 50 сотрудников ОВД, задействуются волонтеры».

Напомним, девочка пропала 16 июля. Если вы видели ее вчера, этой ночью или утром 17-го числа, сообщите в полицию где это было, кто был в тот момент рядом. Важны все подробности.

Вот приметы пропавшей от сотрудников МВД: на вид школьнице 13-14 лет, ее рост 165 сантиметров, волосы длиною до плеч русого цвета, серо-голубые глаза, европейский тип лица.

«Была одета в розовую куртку с капюшоном, кроссовки на платформе с черными, белыми, зелеными элементами , бирюзового цвета спортивное трико, белую футболку», - передают полицейские.

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КОНКРЕТНО

Если вы что-то знаете о местонахождении Александры, звоните по телефонам 02 (с мобильного 102) 21-68-05 либо 21-68-88 (телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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