К 40-летию в музее «Тальцы» будут готовы новые объекты. Фото: официальные соцсети музея "Тальцы"

В эту субботу, 18 июля, исполнится 40 лет с того дня, как архитектурно-этнографической музей «Тальцы» принял первых посетителей. И, конечно, к юбилею сотрудники «Тальцов» приготовили подарки – новые объекты. Они вошли в экспозицию «Московский тракт».

«Это Троицкая церковь из деревни Дядино, усадьба купца Воинова, крестьянская усадьба Горелова, постоялый двор усадьбы Усова и торговая лавка», - сообщают сотрудники музея под открытым небом.

В этот день музей будет принимать посетителей как всегда с 10.00 до 18.00. Из нововведений - предварительная запись на экскурсии и число участников. Одновременно рассказывать исторические тонкости экскурсовод будет только для 5 человек. Также отведать любимые блины из Трактира можно будет только на улице за установленными на свежем воздухе столами.

Читайте также:

Русская лапта в Иркутске: наш ответ американскому бейсболу. Национальная забава уже набирает популярность среди иркутян (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08