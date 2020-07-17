2020-07-17T05:07:07+03:00
Происшествия

Две нелегальные мастерские оружия закрыли в Иркутской области

Изъяты 25 единиц оружия и более 500 патронов
Мария КНЯЗЕВА
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Две нелегальные мастерские оружия закрыли в Иркутской областиДве нелегальные мастерские оружия закрыли в Иркутской областиФото: Иван ВИСЛОВ
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В Иркутской области полицейские, сотрудники ФСБ и следователи при помощи сотрудников Росгвардии пресекли работу двух нелегальных мастерских по переделке оружия и изготовления патронов. На след подозреваемых вышли во время расследования ранее возбужденного уголовного дела.

В преступлении подозревались 5 жителей Приангарья. Обыски в их домах в Иркутске и Куйтунском районе прошли одновременно.

«Из незаконного оборота правоохранительными органами изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как установили следователи, «оружейники» приобретали охолощенные экземпляры в Интернете и переделывали их в боевые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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