Две нелегальные мастерские оружия закрыли в Иркутской области
В Иркутской области полицейские, сотрудники ФСБ и следователи при помощи сотрудников Росгвардии пресекли работу двух нелегальных мастерских по переделке оружия и изготовления патронов. На след подозреваемых вышли во время расследования ранее возбужденного уголовного дела.
В преступлении подозревались 5 жителей Приангарья. Обыски в их домах в Иркутске и Куйтунском районе прошли одновременно.
«Из незаконного оборота правоохранительными органами изъято 25 единиц оружия, более 500 патронов различного калибра, основные части огнестрельного оружия», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Как установили следователи, «оружейники» приобретали охолощенные экземпляры в Интернете и переделывали их в боевые.
Читайте также:
Найден водитель, который насмерть сбил женщину в Черемховском районе и скрылся. 23-летняя жительница Аларского района скончалась на месте (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU