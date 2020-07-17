2020-07-17T05:32:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 188 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

Статистика по коронавирусу на 17 июля в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Еще 188 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиЕще 188 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области 17 июля продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост заболевших – 188. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе был подтвержден уже 11 262 раза.

«Госпитализированными на сегодня в Приангарье остаются 1 289 человек, 91 пациент в тяжелом состоянии», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2 868 человек лечатся амбулаторно».

Стоит отметить, что из общее числа случаев заражения – 11 262 – выздоровели уже 6 948 человек, за сутки выписали 246 выздоровевших.

К несчастью, утром 17 июля стало известно о смерти еще трех человек от коронавируса. Общее число жертв в регионе уже 157: причиной смерти 90 из них стал COVID-19, еще 67 умерли из-за иных тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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