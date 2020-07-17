Еще 188 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
В Иркутской области 17 июля продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прирост заболевших – 188. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе был подтвержден уже 11 262 раза.
«Госпитализированными на сегодня в Приангарье остаются 1 289 человек, 91 пациент в тяжелом состоянии», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2 868 человек лечатся амбулаторно».
Стоит отметить, что из общее числа случаев заражения – 11 262 – выздоровели уже 6 948 человек, за сутки выписали 246 выздоровевших.
К несчастью, утром 17 июля стало известно о смерти еще трех человек от коронавируса. Общее число жертв в регионе уже 157: причиной смерти 90 из них стал COVID-19, еще 67 умерли из-за иных тяжелых болезней.
Читайте также:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 17 июля: Приангарье обошло Красноярский край по числу зараженных (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU