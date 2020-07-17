2020-07-17T05:45:30+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса за сутки умерли три человека в Иркутской области

Об этом 17 июля сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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От коронавируса за сутки умерли три человека в Иркутской областиОт коронавируса за сутки умерли три человека в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество жертв пандемии в Иркутской области продолжает расти. Сегодня, 17 июля, стало известно о смерти еще трех пациентов от коронавируса. Общее число смертей в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции увеличилось до 157: из них причиной смерти 90 человек стал COVID-19, еще 67 инфицированных скончались из-за других болезней. Известно также, что в пятницу в больницах региона еще 91 человек с инфекцией находится в тяжелом состоянии.

«Лечение в медучреждениях продолжают 1289 пациентов, еще 2868 заболевших лечат амбулаторно», - сообщает Оперативный штаб по кронавирусу в Иркутской области.

Прирост заразившихся за сутки – 188. Общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 в регионе – 11 262. К счастью, из этого числа вылечили уже 6 948 человек, только за минувшие 24 часа выписку получили 246 переболевших новой коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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