Площадь лесных пожаров 17 июля 10 577 гектаров в Иркутской области

17 Июль 2020 2020-07-17T06:13:44+03:00

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В Иркутской области продолжается борьба с огнем в лесах. За минувшие сутки потушено восемь возгораний в Киренском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. Это позволило снять режим ЧС в Жигаловском и Усть-Кутском районах.

Удалось локализовать также пять очагов на площади 2 963 гектара. Однако, действующими осталось еще 17 возгораний. Пламенем охвачено 10 577 гектаров.

«Это четыре вновь обнаруженных очага в Бодайбинском районе и один – в Мамско-Чуйском», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской обалсти. – «Также ранее зарегистрированные пожары: восемь – в Бодайбинском районе, три – в Катангском, один – в Киренском районе».

По данным от Иркутской базы авиационной охраны лесов, причиной 29 возгораний стали грозы, один пожар произошел из-за местного населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU