Поиски пропавшей 12-летней девочки завершены в Иркутске
В Иркутске успешно завершены поиски 12-летней девочки, которая пропала 16 июля. Напомним, вечером, семиклассница ушла из дома в микрорайоне Ново-Ленино, и не вернулась. На поиски сразу подняли личный состав полиции. Все ночь школьницу искали более 50 сотрудников, а также волонтеры и неравнодушные местные жители. Хорошие новости пришли утром, 17 июля. Поиски принесли свои результаты.
- Девочка найдена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ней все хорошо.
Где была всю ночь пропавшая школьница, пока неизвестно. Подробности выясняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла бывший министр экономразвития Иркутской области Оксана Тетерина (Подробности)
Дом смыло в садоводстве на берегу реки Китой в Ангарском районе (Подробности)
Директора строительной фирмы из Иркутска обвиняют в обмане дольщиков на 221 миллион рублей (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU