2020-07-17T07:07:37+03:00
Общество

Поиски пропавшей 12-летней девочки завершены в Иркутске

Со школьницей все хорошо
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Поиски 12-летней девочки завершены в ИркутскеПоиски 12-летней девочки завершены в Иркутске
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В Иркутске успешно завершены поиски 12-летней девочки, которая пропала 16 июля. Напомним, вечером, семиклассница ушла из дома в микрорайоне Ново-Ленино, и не вернулась. На поиски сразу подняли личный состав полиции. Все ночь школьницу искали более 50 сотрудников, а также волонтеры и неравнодушные местные жители. Хорошие новости пришли утром, 17 июля. Поиски принесли свои результаты.

- Девочка найдена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ней все хорошо.

Где была всю ночь пропавшая школьница, пока неизвестно. Подробности выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Поиски пропавшей 12-летней девочки завершены в Иркутске
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