Результаты ЕГЭ 2020 по литературе, информатике и географии известны в Иркутске

17 Июль 2020 2020-07-17T11:08:49+03:00

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Итак, названы результаты ЕГЭ 2020 по литературе, информатике и географии в Иркутске и регионе. В Приангарье восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Причем, по географии отличных результатов нет. Двое получили высший балл по информатике ( учащиеся из Ангарска и Шелехова), шестеро - по литературе ( на этот раз в списке лучших представители Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и Иркутска). Об этом сообщили в министерстве образования региона.

"Подтвердили освоение общеобразовательной программы и преодолели минимальный порог по литературе 95% учеников, по информатике - 84%, по географии - 98%", - уточняют в пресс-службе министерства.

Уже сданы экзамены по 9 предметам, это русский язык, математика, физика, история, литература, информатика, география, химия, обществознание. А в понедельник, 20 июля, школьников ждет ЕГЭ по биологии и письменная части ЕГЭ по иностранным языкам. Также на этой неделе, 22 и 23 июля, 11-классники сдадут устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 24 июля запланированы резервные дни по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков, 25 июля – по всем учебным предметам. Таким образом, основное тестирование завершится уже в ближайшие дни.

Есть и запасные дни - с 3 по августа, для тех, кто по уважительной причине не смог попасть на ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU