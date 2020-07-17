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Жительница Ангарска отдала 600 тысяч за снятие порчи

Полицейские ищут мошенниц
Ольга ЛипчинскаяОльга ЛипчинскаяОльгаЛипчинская
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Жительница Ангарска отдала 600 тысяч за снятие порчи.

Жительница Ангарска отдала 600 тысяч за снятие порчи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В очередной раз пенсионерка стала жертвой гадалок, профессионально снимающих порчу, а прежде всего - деньги. На этот раз попалась на своей доверчивости 86-летняя жительница Ангарска, которая отдала мошенницам около 600 тысяч рублей из своих накоплений. . Сейчас сотрудники полиции ведут поиски мошенниц.

" 17 июля в полицию Ангарска обратилась женщина, которая рассказала, что на одном из городских рынков к ней подошли две женщины цыганской национальности и сказали, что видят наложенный на нее «сглаз». В подтверждение своих слов они произвели нехитрые манипуляции с яйцом, которое после того как его разбили, оказалось изнутри черным", - рассказывают классические подробности "развода на деньги" в ГУ МВД по Иркутской области.

Поверив в угрожающую опасность, пожилая ангарчанка привела "целительниц" к себе домой и отдала для проведения обряда очищения и снятия «сглаза» абсолютно все имеющиеся у нее деньги.

Получив деньги, мошенницы свернули спектакль и исчезли. А пожилая жительница Ангарска спустя какое-то время поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в МВД. Сейчас полицейские ищут и свидетелей, и очевидцев, и ищут мошенниц.

Криминал