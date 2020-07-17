Убийцу жителя Осинского района нашли в Грузии

17 Июль 2020 2020-07-17T15:48:51+03:00

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Убийца три года скрывался от правосудия в Грузии. На родину он уехал в тот же день, после того, как ударил ножом человека. Однако обвинительный приговор в его отношении все таки прозвучал. И именно в Иркутской области. Подробности произошедшего сообщают в прокуратуре региона.

"В суде установлено, что вечером 20 июля 2017 года в селе Майск Осинского района подсудимый в ходе ссоры с незнакомым молодым человеком нанес ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался. Мужчина спрятал труп, после чего в тот же день покинул страну", - сообщает пресс-служба ведомства.

Но его все-таки нашли - в Грузии, откуда он родом. Генеральная прокуратура сделала запрос в Тбилиси и власти страны приняли решение доставить обвиняемого в Приангарье для привлечения к ответственности. В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Однако ответственности за преступление это не отменило. И 54-летний мужчина по решению Осинского районного суда отправится на ближайшие 7 лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU