2020-07-24T15:07:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 1 августа

Возобновляется работа кафе и ресторанов
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 1 августа.Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 1 августа.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области режим самоизоляции продлен до 1 августа. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Иркутской области. Какие изменения предполагаются?

"Уже сейчас позволено возобновить в обычном режиме работу кафе, ресторанов, которые находятся на территории турбаз региона. Все остальные учреждения общепита смогут работать с 1 августа при условии соблюдения мер безопасности и заполнения обеденных залов не более, чем на 50%", - сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Что касается других предприятий, работа которых пока не разрешена, то ограничения их работы других предприятий продолжится до 9 августа.

В то же время борьба с COVID продолжится. Эпидемиологи региона будут продолжать брать анализы на дому у тех, кто приезжает из-за границы. Но если есть справка о том, что такой тест пройден и результат отрицательный, повторных анализов не будет. Все, кто выезжает из страны, в течение трех дней должны сдать анализ на отсутствие коронавируса. При привлечении на работу иностранцев это также необходимо.

Маски носить продолжаем. А людям старше 65 лет надо ограничивать контакты и после 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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