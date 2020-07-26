26 Июль 2020 2020-07-26T06:11:43+03:00

Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Хоть темпы прироста заболевших коронавирусом в Иркутской области и снизились, эпидемия не думает прекращаться. По состоянию на утро 26 июля это заболевание нашли еще у 165 человек. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в нашем регионе с марта 2020 года достигло 12813.

"За сутки полностью излечились от коронавируса 197 жителей региона, - сообщили в оперштабе по предотвращению распространения COVID-19 в Иркутской области. - Еще один человек, к сожалению, скончался".

Всего в больницах региона проходят лечение от коронавируса 972 пациента, 65 из которых переносят болезнь в тяжелой форме. Еще 2688 человек медики наблюдают амбулаторно. С начала эпидемии COVID-19 смогли победить 8968 жителей региона. Также 114 человек погибли от вируса и еще 71 пациент скончался от серьезных сопутствующих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU